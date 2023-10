La piadina alla conquista della Germania

La piadina vola in Germania. Dal 7 al 11 ottobre, Choose the european friendship, il progetto realizzato dal Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola e cofinanziato dall’Unione Europea, sarà presente alla più importante fiera di business al mondo per l’industria alimentare. La piadina arriverà a Colonia, all’Anuga, la fiera dedicata all’alimentare più importante al mondo, con oltre 7.500 espositori provenienti da ogni Paese, 900 dei quali dall’Italia. Tutti i giorni alle 12 e alle 16 si terranno show cooking a base di piadina romagnola Igp accompagnata dai prodotti più iconici del Belpaese per fare gustare a un pubblico internazionale il simbolo della terra di Romagna. L’obiettivo è far venire l’acquolina a Tedeschi e non solo, con un simbolo che custodisce una tradizione che affonda nel tempo. Le prime tracce letterarie di questo prodotto sono già presenti nell’Eneide di Virgilio.