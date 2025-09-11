La piadina ’regina’ tra azdore e ricette gourmet

A Bellaria Igea Marina da domani a domenica va in scena un rito collettivo che profuma di tradizione e convivialità: la Festa della Piadina. Tre giorni in cui il centro cittadino, con viale Paolo Guidi e le strade vicine, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove gusto, musica e spettacolo si intrecciano. Per la prima volta l’organizzazione è affidata a l’Accento srl insieme al Comune. "Abbiamo voluto un coinvolgimento ancora più forte delle attività locali", spiega l’assessore Milena Casali, che parla di "un tessuto commerciale vivo e protagonista". Sulla stessa linea Alberto Tura, legale rappresentante de l’Accento: "La festa non è solo gastronomia, ma un momento di identità collettiva che valorizza cultura ed eccellenze".

Il calendario è ricco. Si comincia domani con concerti e animazioni lungo l’Isola dei platani. Sabato è atteso lo showcooking di Frida Vasini, l’Azdora di Bellaria, e la sera piazza Matteotti sarà animata da musica e deejayset. Domenica replicherà lo showcooking, seguiti dalla lotteria dell’estate, spettacoli per famiglie e concerti dal vivo. E non mancherà la tappa di Miss Mamma Italiana 2025, in piazza don Minzoni, evento capace di unire emozioni e leggerezza. La biblioteca Panzini ospiterà gli incontri e le presentazioni de La Romagna dei libri.

Tornando alla ’regina’ della festa, la piadina sarà reinterpretata con numerose varianti: quella gourmet con la tagliata di tonno proposta dalla Pro Loco, classica e romagnola all’osteria La Baracca, creativa alla piadineria Pacha Mama con alici marinate e squacquerone, fino alle note dolci del gelato ai fichi con piadina firmato L’Insolito Posto. Alla festa anche il comitato Borgata Vecchia e la musica dei ragazzi di Flottageddon, per un weekend all’insegna del divertimento e del buon cibo.

a.d.t.