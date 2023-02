La piadina romagnola abbraccia l’Europa

Piace a tutti quanti. Non per caso vengono preparate 300mila piade confezionate al giorno. Ben 23.756 tonnellate, per una valore di 34 milioni di euro: è la produzione di Piadina Romagnola certificata Igp nel 2022. Un trend di crescita esponenziale che in nove anni ha registrato un aumento del +251%, pari a 17mila tonnellate in più. Il cibo simbolo della Romagna è passato - dal 4 novembre 2014 quando ha ottenuto dalla Commissione Europea la certificazione Igp - da 6.768 tonnellate a quasi 24mila dello scorso anno. Ingredienti base, da sempre, farina, acqua, sale, strutto o olio d’oliva. Ora il disciplinare europeo "fa un ulteriore passo in avanti – spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola, che conta attualmente 12 associati in Romagna e nel Bolognese – recependo indicazioni e richieste arrivate da più parti del territorio. Anzitutto sul fronte delle farine la possiblità anche di utilizzo di farine di farro. Inoltre, riconosce materie opzionali come latte vaccino, miele di fiori, e l’olio di semi di girasole purché utilizzato insieme e in quantità inferiore all’olio extravergine d’oliva". "Numerosi produttori integrano gli ingredienti di base per realizzare prodotti più personalizzati – prosegue – sulla scia di quanto accadeva quando la produzione era casalinga o micro-artigianale, e ogni famiglia ritoccava in modo più o meno evidente la ricetta di base, oggi riportata nel disciplinare. Tra questi ingredienti il latte e il miele sono quelli più utilizzati, e sono anche richiamati più spesso della documentazione storica". Questa modifica, osservano dal Consorzio, "potrà permettere a più produttori, in gran parte – ma non solo – piccolissime imprese, di partecipare alla produzione Igp Piadina Romagnola, utilizzando le ricette da essi adottate da molto tempo e uniformandole al disciplinare e al sistema di controllo della Igp". Il disciplinare presenta la piada in due tipologie: una più spessa ma di diametro minore, l’altra (’alla Riminese’) più sottile e grande. Il doppio riconoscimento pose fine a storici contenziosi e campanilismi tra province romagnole, dando vita nel 2011 al Consorzio. Che ha ottenuto 1,8 milioni di finanziamenti europei per la promozione sul mercato italiano e tedesco attraverso il progetto triennale ‘Piadina romagnola & friends’. L’assessore regionale all’Agroalimentare Alessio Mammi sottolinea l’importanza di tutelare i prodotti tipici: "bisogna lavorare con le istituzioni nazionali comunitarie per contrastare a livello legale e commerciale i tentativi di imitazione. Lo facciamo ogni giorno sui mercati di tutto il mondo".

Mario Gradara