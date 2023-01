La piadina romagnola si sposa con il gelato

Accostamenti fantasiosi fra piadina romagnola e gelato; cioccolato e zucchero che, sapientemente plasmati, assumono le sembianze dei grandi protagonisti dei cartoni animati; una serie di sfide all’ultimo cappuccino, C’è stato questo e molto altro, nella quarta – e penultima – giornata del Sigep, il Salone internazionale del gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato, in corso in questi giorni a Rimini. Intanto, a pochi chilometri dalla fiera, in via Palotta 15, a Viserba, ha debuttato – in contemporanea con l’inaugurazione della kermesse riminese, sabato scorso – il primo ‘Icecream hotel’ d’Italia, l’hotel Pan di Zenzero. Ideato dalla famiglia Pari di Viserba (artigiani del gelato da oltre 50 anni e titolari, fino allo scorso anno, della nota gelateria ‘Matisse’), l’albergo ha come biglietto da visita lo slogan ‘Una vacanza da gustare’: il gelato sarà, infatti, l’assoluto protagonista fin dalla colazione e sarà proposto in decine di abbinamenti inediti, sia dolci che salati. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e l’assessore Mattia Morolli. Tornando alla manifestazione curata da Italian exhibition group, ieri è stata la giornata del concorso di pasticceria seniores, rivolta a professionisti di età superiore ai 23 anni e dedicata, quest’anno, ai grandi classici dell’animazione....