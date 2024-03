La piaga della discriminazione di genere

La discriminazione di genere consiste nel fare differenze in base al genere sessuale, ovvero trattare in modo discriminante una persona di sesso femminile o maschile. È per lo più nei confronti delle donne. Il sentimento di superiorità del maschio è rimasto nella società di oggi. La discriminazione di genere può essere diretta o indiretta. Quella diretta si basa sulla discriminazione del sesso, ad esempio la mancata promozione di una lavoratrice perché donna, invece quella indiretta avviene quando c’è una prassi o un criterio, apparentemente neutro, che però crea uno svantaggio per la donna. Noi ragazze a scuola abbiamo subito alcuni episodi spiacevoli. Ad esempio ci è stato detto che siamo meno brave a calcio, senza nemmeno averci visto giocare, solo perché siamo ragazze e quello è uno sport ‘da maschi’, oppure ci è stata fatta la solita battutina: ‘Donna, zitta e lava’. Succede che i ragazzi credono di essere migliori di noi in qualcosa solo perché loro sono maschi e noi femmine. Rispetto al passato sono stati compiuti passi avanti, però per raggiungere la parità di genere rimane ancora tanto lavoro da fare.

Emma Di Sarra, Maya Guerrieri, Alis Rughi, Elisa Benedettini e Niccolò Mancini, classe 3 A