La piaga dell’evasione scolastica. Mancano all’appello 44 studenti

Il Settembre pedagogico riminese. Due settimane dedicate al tema del benessere a scuola con un cartellone che prevede 17 eventi da domenica prossima a sabato 30 e che coinvolge docenti riminesi e relatori di livello nazionale. "Vogliamo che la scuola sia anche un luogo dove poter stare bene" premette la vicesindaca con delega alle Politiche eduvative Chiara Bellini. Tra i temi che saranno affrontati nel corso degli incontri c’è quello della dispersione ed evasione scolastica. Un fenomeno sotto la lente di ingrandimento, anche se i numeri di Rimini sono inferiori alla media nazionale. Nel dettaglio, sono 91 (89 più 2 casi di irreperibilità) le segnalazioni per evasione scolastica nel corso del 20222023. Di queste, la metà (45) è stata recuperata in corso d’anno grazie "a un importante lavoro di richiamo e sollecito sulle famiglie". In particolare hanno ripreso la frequenza 22 alunni della scuola primaria, 2 delle scuole medie, 6 delle scuole superiori. Altri 15 hanno spostato la residenza e recuperato la frequenza in altri comuni o all’estero. Le posizioni di evasione accertata sono dunque 44: la maggior parte (37) si registra nella scuola primaria, il resto nella scuola media (3) e nelle scuole superiori (4). "Arginare gli abbandoni scolastici – dice Bellini – significa anche investire nei nidi e nelle scuole di infanzia, come stiamo facendo, e creare una rete con università e mondo del lavoro per dare prospettiva agli impegni dei nostri studenti. Un dato che ci rinforza è quello che vede ogni anno, tra i circa 1.400 laureati del campus Unibo di Rimini, circa l’80% occupato e attivo sul nostro territorio".

Il prossimo anno scolastico vedrà Rimini protagonista a livello regionale per l’osservazione e la sperimentazione di strumenti per il contrasto all’evasione scolastica e la promozione del benessere tra gli alunni. Il garante regionale per l’infanzia ha infatti selezionato 3 comuni capoluogo dell’Emilia Romagna (oltre a Rimini, unica romagnola, Reggio Emilia e Modena) per la realizzazione di una ricerca su ‘povertà educativa e contrasto alla dispersione scolastica’. "Un’occasione – spiega la vicesindaca – per porre l’attenzione non solo sull’evasione esplicita, ma anche sull’evasione implicita e cioè sugli studenti che, pur non avendo lasciato gli studi, finita la scuola non hanno le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e dell’Università". E ancora: sono 49 le famiglie che nel passato anno scolastico hanno chiesto di ricorrere all’educazione parentale.

Gli appuntamenti del Settembre pedagogico – nato dalla collaborazione tra Comune e Cidi, Centro di iniziativa democratica degli insegnanti – partiranno domenica al Palazzo del turismo: interverrà anche Valentina Chinnici, presidente nazionale Cidi.

