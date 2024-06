La pianista prodigio. Martina Meola con la violinista Lupascu

Domenica il parco di Villa Lodi Fè a Riccione ospita il concerto di musica classica Sotto l’azzurro cielo della musica. L’evento inizia alle 18 con una degustazione di vini della Repubblica di Moldova, dove il settore vitivinicolo rappresenta una vera eccellenza e con un’esposizione di prodotti artigianali e gastronomici delle comunità moldave stabilite a Riccione e Rimini. Alle 19 si terrà il concerto di musica classica per favorire l’incontro tra le due comunità che vedrà la partecipazione della giovane pianista Martina Meola, studentessa al prestigioso Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, detentrice di numerosi premi internazionali, e della violinista Diana Lupascu, vincitrice di premi in concorsi internazionali. Tutte e due le artiste vantano una fitta attività concertistica in Europa.

L’evento è a ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala Granturismo al Palazzo del turismo. L’evento, con il patrocinio del Comune di Riccione, è organizzato dall’ambasciata della Repubblica di Moldova, in collaborazione con la deputata Beatriz Colombo, presidente della sezione bilaterale parlamentare di amicizia italo-moldava del Parlamento della Repubblica Italiana: saranno presenti anche l’ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu, e l’onorevole Mihai Druță, presidente del gruppo di amicizia italo-moldavo del Parlamento della Repubblica di Moldova.