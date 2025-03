La piattaforma per gli albergatori

Nuove tecnologie per migliorare le performance alberghiere. L’osservatorio Montanari di Federalberghi, ha deciso di dotarsi di una piattaforma di Hospitality Data Intelligence-HBenchmark. La piattaforma aiuterà le strutture ricettive riccionesi ad analizzare i propri dati in modo oggettivo permettendo di perfezionare la propria strategia tariffaria e di marketing per aumentare la redditività. L’analisi dei dati per migliorare incassi e soprattutto redditività dell’azienda. La piattaforma di HBenchmark sarà presentata a tutti gli albergatori lunedì alle 15,30 nella sede di Federalberghi in viale San Martino 51, zona Abissinia. Per info e iscrizioni telefonare allo 0541/605000 o inviare mail info@federalberghiriccione.it