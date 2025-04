La piazza della Liberazione. Il sindaco: "Festa di tutti". Ma scoppia la bagarre tra Fratelli d’Italia e l’Anpi

"Non piangete per me... La mia fine è arrivata, ma sempre pieno di coraggio e di fede io muoio da uomo". Le parole scritte alla madre poco prima dell’esecuzione da Adelio Pagliarani, uno dei tre Martiri, risuonano forti in piazza Cavour. Come quelle di altri giovani partigiani morti, lette dai ragazzi. Testimonianze di chi ha donato la vita per la libertà. Sono stati i momenti più toccanti della cerimonia per l’80esimo anniversario della Liberazione, che ha riunito ieri migliaia di riminesi. Nonostante il maltempo. Nonostante tutte le polemiche della vigilia. Una cerimonia partita dal monumento della Resistenza al parco Cervi, poi le varie tappe nei luoghi della memoria, fino a piazza Cavour. Ai 3mila presenti, in prima fila il prefetto Giuseppina Cassone, il vescovo Nicolò Anselmi, i parlamentari Andrea Gnassi e Marco Croatti, l’assessore regionale Roberta Frisoni, sindaci e assessori di vari comuni e autorità militari, Jamil Sadegholvaad ha ’ricordato’ i valori del 25 aprile. "Da quel 25 aprile di 80 anni fa il Paese è fortemente cambiato. Non c’è più la necessità di riconquistare i valori di libertà, di democrazia, di giustizia sociale, di pace che animarono la Resistenza. Ma oggi c’è la necessità, l’urgenza, di difendere quei valori". Perché "la democrazia va difesa giorno dopo giorno. Il 25 aprile è patrimonio di tutta l’Italia". Per questo "non vedo la necessità di richiamare sobrietà, di stilare elenchi di cose permesse e non per lo svolgersi di una festa nazionale, antifascista, di tutti... Una festa associata al lato migliore dell’Italia: la libertà e la democrazia". Altri toni quelli usati da Andrea Caputo, il presidente dell’Anpi, che si è scagliato contro il presidente Usa Trump, il governo Meloni e le leggi che "privano di diritti le coppie omosessuali. No, questo non è un paese dove tutto funziona...". Dopo la cerimonia, conclusa con le lettere di alcuni partigiani lette dai ragazzi, arriva la protesta di Fratelli d’Italia. "Facciamo i complimenti al sindaco – dicono i consiglieri Nicola Marcello e Carlo Rufo Spina, presenti ieri in piazza – Censuriamo le parole del presidente dell’Anpi: col suo farneticante comizio ha diffamato il governo e FdI, arrivando perfino a insultare gli Stati Uniti, iprincipale artefice, insieme alle forze partigiane di ogni estrazione politica, della Liberazione. La piazza è rimasta in un imbarazzante silenzio. Oltre alle scuse formali, riteniamo necessario un dibattito politico con il Comune, per evitare che insulti come questi, in futuro, possano ripetersi".

Manuel Spadazzi