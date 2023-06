La picconata di Jamil "Basta lamentarsi"

"E adesso se permettete vorrei dire una cosa". Il sindaco Jamil Sadegholvaad, a margine della conferenza stampa di presentazione della Rimini Shopping Night 2023, chiede la parola per una dichiarazione non collegata all’evento. "Io sono un po’ stufo della sagra del lamento – attacca –. Questo che abbiamo appena presentato è un evento di Rimini, e avere il centro storico aperto anche di sera in piena estate è un valore per tutti. In primis per gli albergatori". Ed è a questa categoria che il sindaco rivolge in particolare la propria esternazione: "Se io fossi un albergatore – attacca– parlerei ai miei clienti del centro riqualificato, delle bellezze della Valconca e della Valmarecchia, per offrire ai miei ospiti dei motivi aggiuntivi per ritornare anche il prossimo anno". Poi Sadegholvaad cala la briscola: "Io mi sono stufato di chi si lamenta e basta. Mi sono stufato di sentire il requiem per il nostro turismo. Siamo alla metà del mese di giugno, e già fanno le statistiche con il bilancio della stagione, ’ovviamente’ fallimentare, come fossimo a fine settembre. Io dico che dobbiamo impegnarci tutti quanti per fare meglio possibile".

"Quando abbiamo ospitato la data zero del tour di Vasco Rossi il 2 giugno allo stadio Neri tanti si sono scatenati a dire che l’evento era in concomitanza con Rimini Wellness, e sarebbe stato da spostare". Quando si dice vedere il bicchiere mezzo vuoto. E non considerare che è l’organizzazione della tournée di Blasco a stabilire location e date. "Quando venerdì 26 maggio abbiamo ospitato la sfilata di Alberta Ferretti – continua il sindaco – tanti pronti a dire che sarebbe stato meglio spostare l’evento al sabato. E così via, tra questione dei condhotels, degrado, casi di ogni tipo. Ma non ho ancora sentito nessuno, non uno solo che si sia alzato per dire: l’anno prossimo abbiamo portato insieme al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il Tour de France a fare tappa a Rimini, un evento senza precedenti, una ’promozione gialla’che potrà essere un’occasione formidabile, oltre a un momento di grandissimo afflusso e visibilità mediatica, per l’intera riviera. Io torno a dire, e non solo agli albergatori ma a tutte le categorie del turismo: lavoriamo insieme".

Mario Gradara