La pioggia guasta la fiera di San Michele

Era iniziata bene, poi la pioggia ha guastato la festa... Partenza bagnata per la 653esima edizione della Fiera di San Michele a Santarcangelo. Il maltempo ieri ha costretto gli organizzatori dell’antica ’fiera degli uccelli’ a rivedere in corsa il programma. Alcuni eventi sono stati annullati. "Speriamo di essere più fortunati oggi", incrociano le dita da Blu Nautilus (Ia società che organizza l’evento per conto del Comune, ndr). Le previsioni meteo per la giornata di oggi sono decisamente migliori.

Tra gli eventi in programma il trekking Sulle orme di San Francesco (a cura di Valmatrek), il concerto Il canto degli uccelli alla grotta di San Michele (alle 16,30 e alle 17,30), e il corteo in costumi medievali per le strade del centro storico a cura della compagnia Mons Jovis (dalle 16,30). Al parco Campo della fiera per tutto il giorno ci si potrà tuffare nelle atmosfere della Santarcangelo malatestiana, con gli allestimenti sempre a cura del gruppo Mons Jovis. E per chi vuole conoscere meglio l’antica chiesa della Pieve, alle 18 si terrà la visita guidata tra storia, aneddoti e curiosità. Anche oggi piazza Ganganelli si trasformerà nella Piazza dei cipolloni, coi piatti speciali preparati dagli chef. Il programma è ricco e gli organizzatori sperano di recuperare (almeno in parte) la giornata di ieri.

Pochi i problemi e i disagi sulle strade ieri, a causa del maltempo. Tant’è che gli agenti di polizia locale di Santarcangelo hanno dovuto effettuare molti meno interventi rispetto alle passate edizioni. Pochissime le multe per le auto lasciate in divieto di sosta.