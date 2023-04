La pioggia rallenta i lavori

La pioggia ha scompaginato i piani e ritardato la fine lavori per l’asfaltatura nel tratto compreso tra la nuova rotonda davanti all’ospedale e via Formia. La seconda notte di cantiere non è stata sufficiente a causa delle condizioni meteo che hanno impedito il completamento delle operazioni. Pertanto serviranno due notti in più per finire l’asfaltatura. La statale rimarrà percorribile in questo fine settimana e lo sarà anche nella giornata di domani. Poi alle 20,30 il cantiere riprenderà e la strada verrà chiusa al transito fino al mattino successivo, martedì alle 6. Per completare le operazioni sarà necessario ripetere la chiusura la notte successiva, da martedì alle 20,30 alle 6 di mercoledì. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è terminare il cantiere prima di Pasqua così da avere la nuova viabilità funzionante per l’arrivo di turisti e visitatori nel fine settimana.