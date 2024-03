La pioniera del ciclismo: "Un Tour per Alfonsina"

Due grandi tricolori lunghi entrambi quindici metri, con i colori dell’Italia e della Francia. Al centro l’immagine in bianco e nero di una pioniera del ciclismo. E’ Alfonsina Strada, con questo nome fu la prima donna a partecipare al Giro d’Italia nel 1924. Correva con gli uomini. "Quell’anno partirono in novanta, ma ne arrivarono molti meno, poche decine. Tra quegli uomini c’era anche Alfonsina". Magda Morini vive a Rimini, ed è la pronipote della pioniera tra le cicliste. Alfonsa Rosa Maria Morini, che da coniugata diventò Alfonsina Strada, era originaria di Castelfranco Emilia dove nacque nel 1891. Le generazioni successive si divisero tra Milano e la riviera dove il padre di Magda Morini arrivò dei primi anni ‘50. Alfonsina è scomparsa nel 1959. Le sue gesta si sono perse con il tempo per essere rispolverate tra i meandri della memoria del ciclismo poche decenni fa. Oggi le viene attribuito il ruolo che merita in questo sport. Giusto oggi Poste italiane esce con un francobollo che la ricorda.

Alfonsina era cresciuta in una famiglia molto povera, ebbe la sua bicicletta all’età di nove anni. Non era nuova, ma andava. Il padre la ottenne dal medico del paese. Da quel giorno la bicicletta diventò la passione di Alfonsina. Scoprì ben presto di andare più forte dei coetanei maschi. Prima dei 14 anni aveva già vinto diverse gare, anche se alla mamma non diceva dove andava raccontando scuse ogni volta. In una gara a Reggo Emilia, un giorno, vinse un maiale vivo. La ciclista non veniva ben vista in famiglia tanto che si narra che la madre le impose di sposarsi se voleva proseguire a pedalare. Nel 2015 sposò Luigi Strada, meccanico e cesellatore, che si rivelò il suo primo sostenitore. Il regalo di nozze non poteva che essere una bici da corsa. Poi le competizioni e quello storico Giro d’Italia a fianco dei maschi. Oltre 3.600 chilometri lungo lo stivale. La fama che acquisì la portò in giro per l’Europa e nei varietà fino alla vigilia della seconda guerra mondiale.

Magda quando la prozia morì era una bambina. Ma quelle radici non sono certo state dimenticate tanto da decidere di ricordarla nella ricorrenza dell’8 marzo sulla facciata dell’hotel Cristallo che gestisce assieme la marito Leonardo Berardi.

"Abbiamo voluto ricordarla e lanciare un messaggio in attesa del Tour de France che quest’anno arriverà con un finale di tappa a Rimini. L’hotel si trova sul lungomare e in questa zona potrebbe esserci l’arrivo di tappa del Tour. Per questo abbiamo messo anche la bandiera francese. Sarebbe bello se Alfonsina venisse ricordata in un grande giorno per il ciclismo proprio qui a Rimini".

Andea Oliva