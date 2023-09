La Piramide trasloca, 10mila persone ballano in pista

Il Misano world circuit si apre alla musica techno con l’evento organizzato dal Cocoricò. La Piramide, nella serata di sabato, trasloca a due passi dalla pista dove nel fine settimana correranno i campioni della MotoGp. Il popolo della musica elettronica nel tempio dei motori in occasione del Gran Premio. Un accostamento insolito, una scommessa che stando ai numeri potrebbe essere già vinta. Negli spazi adiacenti al kartodromo interno al circuito potranno essere ospitati circa 10mila spettatori per una serata che comincerà con il sole ancora in cielo, alle 18, per terminare all’una del mattino. Saranno sette ore di Memorabilia al Misano world circuit. Memorabilia è il party più celebrativo del Cocoricò, un format consolidato e identitario nato sotto la Piramide il 4 novembre 1995 che vede alternarsi alla consolle i dj che hanno segnato la storia del locale. Non mancheranno anche sabato le star del format con Cirillo, Saccoman, Ricci dj, Principe Maurice, Claudio di Rocco, Federica Baby doll. Per l’eccezionalità dell’evento saliranno sul palco due icone mondiali dell’elettronica: il produttore e dj tedesco Timo Maas e il maestro del mixer da New York Danny Tenaglia.