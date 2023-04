"La piscina chiusa? Abbiamo le mani legate"

La piscina è chiusa da parecchi mesi, e ancora non si sa quando riaprirà. A risollevare il caso è la lista civica di Gabriele Bucci: "Il Gelso Sport è ancora chiuso e tutto tace". Sulle sorti del complesso sportivo, dotato di una piscina di 25 metri, una più piccola per i bambini, un’altra – profonda 5 metri – per corsi da sub e spazi per acquafitness, ginnastica, riabilitazione, Bucci chiede una soluzione rapida: "Abbiamo chiesto da tempo al Comune di provvedere alla riapertura. Il sindaco Filippo Giorgetti a settembre aveva risposto che c’erano alcuni privati interessati alla riaperture del Gelso Sport. Ma da allora non abbiamo più avuto notizie. La piscina è ancora chiusa, tutti i nuotatori sono costretti ad andare a Rimini, Savignano, Cesenatico". La lista civica è preoccupata per il futuro del complesso. "A maggio – incalza Bucci – a Rimini partono i lavori per la nuova piscina comunale, che sarà realizzata a Viserba. E a Riccione il Comune ha già dato il via libera a una nuova piscina da 25 metri con relativo ampliamento del piano vasca di quella olimpionica". Insomma, "mentre dalle altre parti le piscine si tengono aperte e se ne realizzano di nuove e più moderne, qui a Bellaria è tutto chiuso".

"Purtroppo – replica il sindaco Filippo Giorgetti – questa è una situazione che non dipende da noi". La situazione "è complicata. Più volte in questi mesi abbiamo parlato con la nuova proprietà del complesso, che però non ha ancora ricevuto la disponibilità dell’immobile dalla società di gestione". Quindi "sarà difficile prevedere la riapertura della piscina in tempi brevi". In ogni caso "abbiamo già dato la disponibilità, alla società che è proprietaria dell’impianto, a valutare la gestione pubblica della piscina, non appena sarà di nuovo utilizzabile. Come Comune siamo decisi ad approfondire ogni soluzione". Intanto, conclude Giorgetti, "continuiamo a monitorare il complesso e l’area. I nostri agenti di polizia locale sono intervenuti anche nelle scorse settimane, per fermare dei ragazzini che stavano compiendo atti vandalici all’interno della piscina. La nostra attenzione è massima, ma in questo momento non possiamo fare molto alto".