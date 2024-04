La piscina mette tutti d’accordo: "La struttura va riqualificata"

Quando la politica decide di fare… un tuffo. Uno dei temi affrontati da tutte le quattro liste in corsa per elezioni amministrative di Verucchio è proprio quello della piscina comunale del capoluogo. Scelta curiosa, in quanto mai molto praticata prima se non proprio passata in silenzio. "Restyling completo della piscina comunale di Verucchio e in generale di tutta l’area circostante cuore verde e sportivo del capoluogo" è uno dei temi affrontati e sbandierati da ‘Verucchio Futura’, la lista della candidata sindaca Lara Gobbi. Anche la Lista 3V Verucchio Villa Verucchio del candidato Giancarlo Lazzaretti tra gli obiettivi raggiungibili e realizzabili del programma ha la riqualificazione dell’area della piscina comunale di verucchio. Con un’aggiunta: "È già al vaglio, la possibilità di dotare la piscina comunale di una copertura telescopica a scorrimento o gonfiabile. Quest’opera renderà fruibile la piscina non solo durante i mesi estivi, ma anche durante l’inverno". Fabio Fraternali di ‘Verucchio che vorremmo’ ha subito puntato sugli impianti sportivi e la loro riqualificazione, lui che è titolare di uno studio da commercialista specializzato in ambito sportivo e si occupa di docenze di diritto e sport.

A chiudere il cerchio è ‘Verucchio mia’ che si è buttata in vasca con un’altra angolazione. "Emettere urgentemente un bando per la gestione che preveda una convenzione della durata di pluriennale per permettere a chi deciderà di partecipare di investite per rimetterla a nuovo e gestirla come si deve per tutta la durata della convenzione stessa". Per Roberto Baschetti è importante "ristrutturare il campo sportivo adiacente e tutto il complesso sportivo".