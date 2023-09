"La pista ciclabile è parzialmente crollata"

"La pista ciclabile sul parco Marecchia, a Novafeltria, ha diverse parti chiuse o letteralmente crollate e molto pericolose. E non ci sono neppure delle segnaletiche adeguate, che indicano il pericolo a pedoni e ciclisti". A rilevare il problema è Livio Cursi, tra i componenti del comitato cittadino ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ ed ex consigliere comunale. "Ho fatto una documentazione fotografica e video – continua –. Ci sono dei punti della ciclabile dove la strada addirittura non esiste più. Ma è molto pericoloso, soprattutto per i ciclisti, perché non ci sono cartelli che indicano l’interruzione della strada".