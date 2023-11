La pista dei soldi. Nel passato di Giuliano spuntano un debito e le tensioni con la moglie

Un lavoro di scavo continuo, incessante. Nel passato e nella vita di Pierina Paganelli, massacrata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre scorso nella zona garage sotterraneo del condominio di via Del Ciclamino. E in quella dei suoi familiari, da qualche settimana a questa parte finiti sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci. Un’opera di scavo che, giorno dopo giorno, porta a galla nuovi elementi, particolari, dettagli di un rebus che appare sempre più intricato. Lunedì scorso Manuela Bianchi, la nuora di Pierina, colei che per prima ha ritrovato il cadavere dell’ex infermiera 78enne nel seminterrato del palazzo la mattina del 4 ottobre, è tornata nuovamente in questura per fornire sommarie informazioni testimoniali. Un colloquio che si è protratto per quasi undici ore, durante il quale sono stati toccati vari argomenti, incluso il suo rapporto con il marito e figlio della vittima, Giuliano Saponi, tornato recentemente ad abitare con Manuela e la figlia sedicenne in via Del Ciclamino una volta terminato il periodo di riabilitazione al quale si era sottoposto dopo il misterioso incidente nel quale era stato coinvolto il 7 maggio scorso. Ad incrinare i rapporti tra Manuela e il marito, si scopre ora, oltre che la sospetta relazione extraconiugale con il vicino di casa Louis Dassilva, sarebbero anche alcuni presunti problemi di natura economica riconducibili a Giuliano. Un debito con il Fisco a causa di imposte non versate, per un totale di circa 7mila euro tenendo conto anche di sanzioni e interessi. In quel periodo (parliamo della primavera scorsa) marito e moglie avevano già deciso di prendersi un periodo di pausa, con la donna che si era trasferita dal fratello Loris, a Riccione. Il quadro economico della famiglia, già di per sé precario, si sarebbe dunque complicato a seguito dell’incidente che aveva fatto finire in coma Giuliano, lasciandolo senza lavoro e lasciando la moglie e la figlia senza il sostentamento dello stipendio. Una situazione di crisi che era stata in qualche modo ‘tamponata’ dall’intervento degli avvocati della famiglie, Marco e Monica Lunedei, che aveva permesso a Giuliano di ottenere dall’Inail una parte della sua retribuzione. In seguito, tuttavia, stando a quanto sarebbe emerso in queste ore, Manuela avrebbe deciso di rivolgersi al padre Duilio chiedendogli in prestito 5mila euro necessari ad estinguere i debiti. Tremila euro sarebbero stati impiegati quasi subito dalla nuora di Pierina per tale scopo, mentre altri duemila euro sarebbero stati consegnati a Dassilva "per paura di pignoramenti da parte dell’ufficiale giudiziario", venendo in seguito restituiti in piccole tranche dal 33enne senegalese. Elementi che permettono di comprendere meglio le complesse dinamiche famigliari che regolavano (e regolano ancora) i rapporti tra i residenti di via Del Ciclamino. Ma che al momento non costituiscono una svolta dal punto di vista investigativo.

Lorenzo Muccioli