La pista di atletica va di corsa. Sarà rinnovata entro aprile

Sono iniziati i lavori di ripristino della pista di atletica allo stadio comunale Italo Nicoletti di Riccione. Da anni ormai la pista necessitava di interventi che le consentissero di poter accogliere gli atleti in completa sicurezza e poter ospitare anche eventi di caratura nazionale e federale."Grazie a questo intervento -sottolinea l’assessore allo sport Simone Imola - Riccione potrà ospitare competizioni questo tipo di competizioni". Per sistemare la pista servirà una manutenzione straordinaria e costosa. il comune aveva fatto rientrare questo intervento nel progetto complessivo dello stadio che comprendeva il nuovo manto erboso in sintetico, la centrale termina e l’illuminazione con la sostituzione delle lampade con i led. Nel periodo natalizio è stato completato il manto erboso ma per poter intervenire sulla pista diveniva necessario attenere la primavera per avere condizioni meteorologiche compatibili con i materiali utilizzati. Il momento è arrivato, i lavori termineranno entro aprile. Gli operai interverranno sulla pista esistente e non verrà realizzato un nuovo manto dai colori bianco e azzurro, quelli di Riccione.

Si tratterà di un retopping della pista di atletica. In altri termini è un intervento ricostruttivo della superficie che prevede l’integrazione di nuovo materiale colato in opera. Il risultato finale sarà la sistemazione della pista cosa che dovrà portare all’ottenimento dell’omologazione Fidal. Inoltre verrà fatto un nuovo tracciamento delle 8 corsie e saranno installate le targhette in alluminio segnaletiche.

L’omologazione per le competizioni nazionali sarà importante perché potrà consentire l’uso della pista anche per gli allenamenti di società nazionali oltre a vere e proprie competizioni, legando l’atletica all’indotto turistico.