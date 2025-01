La pittura dei Seicento

Oggi alle ore 16, un viaggio nella Rimini barocca partirà dalla Chiesa di San Giovanni Battista, luogo di rifugio del pittore Guido Cagnacci, protagonista della pittura del Seicento. La chiesa conserva l’incantevole dipinto Estasi di Santa Teresa d’Avila, legato alla drammatica fuga d’amore del pittore.

Il percorso si snoderà tra i monumenti seicenteschi del centro storico, per concludersi al Museo della Città. Qui, i partecipanti potranno ammirare capolavori come San Girolamo nel deserto del Guercino, celebre pittore di Cento, e altre opere di Cagnacci, icona dell’arte barocca italiana. Un’occasione unica per riscoprire la magia e il tormento di un’epoca attraverso l’arte.