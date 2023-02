La poesia di Frisoni elogio alla memoria

C’è la memoria nella poesia di Giancarlo Frisoni. ’Io non coloro le lacrime’ è una raccolta di liriche dove Frisoni osserva le sua giornate fra San Marino e Valliano lavorando su quella memoria, come un’impresa di accurata custodia dei valori. "La memoria è importante tocca a noi salvarla. Il presente va invece raccontato perché non vada perduto". Il poeta è come "una spugna che assorbe tutto e tutto deve poi buttare fuori per esorcizzare il momento". La poesia, insomma, come "forza sconosciuta capace di liberare dal pesante fardello. Al lettore - spiega Frisoni - spero di lasciare un dialogo interiore che solo attraverso la poesia si trova il coraggio di fare".