La Polisportiva naviga in buone acque "I riccionesi sono tornati in vasca"

"Abbiamo approvato il bilancio, i conti sono in ordine. Intanto l’utenza è tornata sui numeri del 2019". Michele Nitti, presidente della Polisportiva comunale fa il punto a meno di sei mesi dalle elezioni con il rinnovo del direttivo.

Nitti, caro energia e conti, a che punto siamo?

"Oggi le tariffe energetiche sono tornate quasi ai livelli del 2019. Ci sono ancora le agevolazioni in atto come lo sconto sugli oneri di sistema e l’iva al 5%. Per altro siamo in estate e i consumi sono bassi. Vediamo cosa accadrà quando arriverò l’autunno e le agevolazioni potrebbero essere tolte, ma per allora contiamo siano terminati i lavori di efficientamento energetico in corso che potrebbero farci risparmiare tra il 10 e il 15% dei consumi".

E i conti?

"Abbiamo allineato gli stipendi dei dipendenti, c’era chi attendeva. E abbiamo approvato un piano di rientro con i fornitori, che stiamo rispettando".

Il contributo per cui eravate in trattativa con il Comune è arrivato?

"No. Almeno non ancora, contiamo che quel percorso si chiuda e possa arrivare, ma è da quantificare".

Passiamo all’utenza, le tariffe aumenteranno?

"Potrà esserci un piccolo adeguamento, ma inferiore all’inflazione".

I riccionesi sono tornati in piscina?

"C’è stato un considerevole aumento. E’ presto per dare i numeri definitivi, ma il Gioca estate, ad esempio, ha visto un importante incremento. Anche le iscrizioni in piscina sono cresciute tornando sui livelli del 2019. Stiamo facendo un importante lavoro per rafforzare la scuola nuoto. Abbiamo investito su una figura nuova per elevare la qualità degli istruttori attraverso la formazione. Inoltre proporremo agevolazioni e promozioni per favorire l’accesso alla scuola nuoto per famiglie numerose, per chi viene da altri comuni o per i nuclei meno abbienti".

La Polisportiva si amplierà con nuove società o sezioni?

"Oggi abbiamo 8 società e un totale di 16 discipline considerando anche le sezioni. Abbiamo un paio di nuove richieste inerenti a nuove discipline che andremo a considerare. Sono entrambe società riccionesi".

Eventi, cosa dobbiamo aspettarci?

"In settembre partiremo il 3 con un grande Open day poi presenteremo una settimana dopo gli Sports Awards al parco degli Olivetani per premiare gli atleti che si sono contraddistinti".

Come procedono i rapporti con la Federazione nuoto?

"Bene, sono confermati i vari campionati. Le competizioni sono fomdamentali. In giugno abbiamo ospitato 10mila atleti generando circa 25mila presenze turistiche. Ma abbiamo anche altre idee. Ci sono tante società che vogliono venire ad allenarsi qui. Alcune richieste ci arrivano dagli hotel. Ci stiamo organizzando per poter ospitare collegiali anche in periodo quali aprile e maggio sfruttando la piscina esterna attraverso opportuni accorgimenti. La strada è lunga, ma se si fa sistema con le varie realtà cittadine possiamo cogliere importanti opportunità".

Andrea Oliva