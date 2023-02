‘Buongiorno tristezza’ cantava Claudio Villa al Festival del ’55. Altri tempi, stessi sentimenti per il segretario provinciale Filippo Sacchetti, al cospetto dei mille votanti alle primarie del Pd. ‘Zitti e buoni’ spetta di diritto al sindaco di Pennabilli: accetta in mano e camicia nera. ‘Uomini soli’ al comando come l’onorevole Morrone: lui detta la linea, dal resto della coalizione solo ‘Fiumi di parole’. Struggente l’invito del Pd riccionese alla sindaca Angelini: ‘Porta(ci) a ballare’. Di tutt’altro tenore il refrain dedicato al riminese Sadegholvaad: ‘Fai (poco) rumore’. Motivetto sussurrato dai nostalgici del predecessore. Se prima ’non aveva l’età’ adesso è cresciuta, così la sindaca di Santarcangelo prepara il salto dalla categoria Giovani alla Regione. Se ‘ci sarà’ Bonaccini. Ci perdoneranno citati ed esclusi. In fondo sono solo canzonette.

Carlo Andrea Barnabè