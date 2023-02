La politica che fa venire i ‘Brividi’

Carlo Andrea Barnabè

Ma è Sanremo a fare politica o è la politica che non può fare a meno di Sanremo? Il dilemma marzulliano si può applicare per estensione anche ai politici di provincia. Tenuto conto che fu proprio Rimini nel 1936 a ospitare il primo festival della canzone italiana, ci sentiamo autorizzati a tirare bonariamente per la giacca (o la gonna) i protagonisti della scena riminese. Ad ognuno il suo, partendo da Andrea Gnassi: ‘Grazie dei voti’ Rimini. Ma il ‘cuore è uno zingaro’, e va. Beatriz Colombo, onorevole FdI, è la conferma che ‘Una su mille ce la fa’. Basta il partito giusto. Per la vice sindaca di Rimini inevitabile la citazione morandiana: ‘Fatti mandare dalla... Emma’.