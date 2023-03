La politica è finita in carcere

La casa circondariale apre le porte al consiglio comunale. Ieri pomeriggio consiglieri e giunta si sono presentati ai Casetti, in via Santa Cristina. Presenti per l’occasione anche il prefetto e il questore, oltre alla prima uscita del garante delle persone private della libertà individuale, l’avvocato Giorgio Galavotti. "E’ stata un’occasione per aprire le porte della Casa circondariale di Rimini alla città e alle sue istituzioni - premette l’assessore del Comune, Kristian Gianfreda -. Una scelta dall’alto valore simbolico, segno concreto dell’attenzione dell’amministrazione a questo tema. Un’apertura che vuole essere un segnale di inclusione e integrazione. Chi sbaglia paga, ma deve avere anche una possibilità di riscatto e rinascita. Dobbiamo costruire insieme un contesto sociale e culturale dove chiunque possa essere incluso e possa portare il suo contributo".

Attualmente sono circa 130 le persone che stanno scontando la pena ai Casetti, e sono circa 900 quelli che scontano pene alternative sul territorio provinciale. Il carcere non va visto come uno spazio estraneo, ha sottolineato l’assessore. Vanno in questa direzione le azioni messe in campo dal Comune di recente. Tra queste vi è la figura del garante il quale, tra le altre funzioni, avrà "il compito di consolidare e mantenere costante il dialogo tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’, rapportandosi con le istituzioni, le associazioni e gli altri soggetti coinvolti nelle attività legate al carcere. Il garante è una figura che ha l’obiettivo di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali da parte delle persone private della libertà personale o limitate nella libertaà di movimento".