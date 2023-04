La politica è un affare di famiglia Mignani si schiera con i Fratelli

La politica può essere un affare di famiglia. Così Giulio Mignani, con un lungo passato in Forza Italia, partito per il quale è stato coordinatore provinciale, uomo di punta a Riccione tanto da diventare presidente del consiglio comunale, lascia la strada vecchia per un futuro in Fratelli d’Italia, il partito di cui fa parte da tempo ormai la moglie Beatriz Colombo, che ha coronato anni di militanza con la nomina a deputata alle ultime elezioni politiche. Per Mignani galeotte furono le elezioni, visto che da allora qualcosa è cambiato. "È giunta l’ora per me di compiere un passo in una direzione diversa – dice –. La politica è sempre stata una passione e lo dimostrano i quasi 15 anni di impegno su vari fronti. A volte è necessario un cambiamento per poterla soddisfare". Fatta la premessa, "da mesi collaboro con mia moglie nella sua attività politica, dividendomi tra consiglio comunale a Riccione e Parlamento a Roma. Senza alcun ruolo ufficiale ma per l’amore che provo per la mia città e il mio Paese". Mesi spesi tra i ‘Fratelli’, ed infine "ho deciso di aderire a Fd’I che ha assunto l’identità di un grande partito di centrodestra in cui l’ala liberale e conservatrice è ben rappresentata. Le mie idee non sono cambiate – assicura Mignani –, né lo è la motivazione, ma sentivo la necessità di poterle mettere a frutto con lo spirito di servizio che mi ha sempre contraddistinto e che i fatti possono confermare. Questo passaggio mi consentirà di continuare a fare quello che mi appassiona e che spero possa anche essere utile per il mio territorio, di certo quello che non mancherà è l’impegno".

a. ol.