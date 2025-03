La politica getta benzina sulla guerra dei comitati

Comitati in guerra. Prima in Paese, ora all’Alba. Le tensioni attraversano la città da nord a sud. Ma cosa c’è dietro? Chi alimenta il conflitto in gruppi e associazioni nate sulla carta solo per promuovere le attività commerciali dei rispettivi quartieri? I sospetti si rincorrono. La politica per ora tace. O meglio, sussurra. I rumors rimbalzano lungo i corridoi dei partiti, ma nessuno ha avuto ancora il coraggio di aprire un nuovo fronte.

E’ indubbio che qualcuno, nelle fila del centrodestra, abbia tutto l’interesse a capitalizzare il malcontento dei comitati. Un’operazione chirurgica, con l’infiltrazione di elementi di disturbo e sobillatori che hanno nel mirino l’amministrazione in carica. Che, dal canto suo, non ha mai fatto nulla per disinnescare questi tentativi. La maggioranza subisce, o comunque non sembra in grado di gestire le pressioni e denunciare la matrice politica degli attacchi. Molti vedono dietro l’assalto ai comitati la mano dell’ex sindaco Renata Tosi, che dell’occupazione sistematica di associazioni e comitati ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia anche durante i suoi due mandati. Le tracce sono evidenti.

Lo si intuisce dalle persone coinvolte e dall’attivismo di esponenti da sempre vicini alle civiche tosiane. Fa parte del gioco politico, qualcuno potrebbe obiettare. Ma il risultato è un clima da guerriglia urbana che penalizza non solo la giunta in carica. Anche il ruolo della Associazione albergatori, in parte coinvolta nella deflagrazione del comitato Alba, preoccupa il centrosinistra. L’elezione del nuovo direttivo guidato da Claudio Montanari non può essere annoverato tra i successi della maggioranza che sostiene Daniela Angelini. Al momento Montanari non ha spostato gli equilibri, ma i nuovi vertici di Federalberghi non possono certo essere catalogati come suppoter della attuale sindaca. Montanari, in passato assessore al Turismo della giunta Tosi, si è mosso con circospezione, ma nel Partito democratico molti pensano che la cautela, dovuta al ruolo, possa evolvere alla vigilia della prossima tornata elettorale in aperto sostegno al centrodestra.

Non c’è gruppo, dalla Caritas alle realtà commerciali, che sia risparmiato dallo scontro sotterraneo che prelude alla resa dei conti che si consumerà nelle urne. E in questo scenario la sinistra sembra quella ad avere le armi più spuntate.