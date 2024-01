La politica si divide su uno paio di scarpe

Fango e foto. E’ bastata l’immagine dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola in scarpe da ginnastica al fianco dei volontari della Protezione civile nel sottopasso di via La Spezia a scatenare le ire dell’opposizione. Al punto che l’onorevole Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia ne chiede le dimissioni perché "Imola si è fatto volontariamente fotografare in una personale passerella, mettendo in imbarazzo e in difficoltà chi veramente lavora e si occupa di emergenze. Chiedo all’assessore di scusarsi e rimuovere immediatamente il post dai social". Non solo: "Non è richiesto agli assessori alcun ruolo operativo, ma politico". Insomma, per la deputata, l’assessore Imola dovrebbe starsene in municipio e non correre a destra e a manca sui cantieri sparsi per la città, anche in tarda serata. Se poi viene postata una foto sui social parte la contraerea dall’opposizione. Da giorni l’assessore viene preso di mira, senza replicare, solo una battuta legata a un post sull’inaugurazione del campo dello stadio Nicoletti: "Arriveranno critiche per le scarpe che ho utilizzato anche in questo caso; non hanno i tacchetti".

Per l’onorevole Colombo quello delle scarpe non è l’unico passo falso dell’assessore. Il secondo lo avrebbe fatto quando ha pensato di chiedere aiuti al commissario Figliuolo per sistemare il problema allagamenti del sottopasso. "Imola pensi a risolvere un problema annoso, che il suo partito ha aggravato costruendo il Trc e non a dare responsabilità al governo che i soldi per gli alluvionati li ha già messi a disposizione del Comune, circa 700mila euro usati per altro". Riassumendo: "Per l’offesa alla Protezione civile, Imola dovrebbe dimettersi, ma tranquilli non lo farà. Almeno sistemi le fogne con i soldi che ha chiesto ai riccionesi con l’addizionale Irpef". Il caso delle scarpe continua a tenere banco. Sui social al partito degli accusatori si contrappone quello dei difensori. Per i più curiosi si sappia che quel giorno l’assessore ha cambiato due paia di scarpe da ginnastica, entrambe zuppe d’acqua dopo i sopralluoghi fatti.

Intanto c’è chi lo incita ad andare avanti così, senza curarsi di scarpe e polemiche. Infine la chiosa di Marco De Pascale: "E’ bizzarro che la deputata Colombo chieda le dimissioni per un paio di scarpe quando nel suo partito c’è un onorevole che si rifiuta di darle nonostante porti una pistola a una festa di Capodanno con bambini, e da quella pistola parta anche un colpo".

Andrea Oliva