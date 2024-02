La politica si spacca sulla violenza contro le donne

La violenza contro le donne spacca il consiglio comunale. Sarebbe potuto essere un voto unanime su un tema che trova larghissima condivisione, invece maggioranza e opposizione si sono divise sull’ordine del giorno presentato da Pd e Giovani democratici, riferito alla campagna del partito socialista europeo #SafePlace4Woman. Hanno già aderito diverse città europee quali Valencia, Zagabria, Krefeld. L’ordine del giorno impegna Comune e commissione pari opportunità a "costruire momenti di riflessione, campagne e azioni per arrivare a una uguaglianza tra uomo e donna, che come l’ Agenda Onu 2030 ci ricorda sia prioritario raggiungere. Serve combattere la violenza contro le donne e serve farlo con un coinvolgimento più ampio e una comunità in grado di proteggere è questo l’obbiettivo di questo provvedimento approvato mercoledì sera". Anche e "è stato approvato nonostante quattro voti contrari da parte della minoranza. La decisione dei consiglieri Caldari, Paolini, Dionigi Palazzi e Galli è arrivata dopo la richiesta di ritirare l’odg per farne uno nuovo e condiviso da ripresentare.