La polizia blocca quattro militanti Via gli striscioni

Non ci sono stati scontri né momento di tensione, ieri al Palas, nonostante le contestazioni contro la Meloni. Ma le forze dell’ordine ieri sono intervenute più di una volta, per tenere a bada chi protestava. E in un caso, non si sono limitate a semplici ’raccomandazioni’. La polizia ha fermato e identificato quattro militanti di Potere al popolo, e fatto rimuovere i loro striscioni contro la premier. Non c’è stato bisogno delle forze dell’ordine invece all’interno del Palas, quando un gruppo di delegati della Cgil ha abbandonato l’aula cantando Bella ciao (nella foto di Migliorini), appena la Meloni è salita sul palco. A guidare la protesta Eliana Como, che fa parte della minoranza della Cgil (quella che non appoggia Landini). Prima, i ’dissidenti’ avevano accolto la Meloni al suo ingresso tra i fischi e la protesta dei peluches in ricordo dei migranti vittime della strage di Cutro. Ma tutte le contestazioni ieri sono state pacifiche, senza arrivare a scontri. Il Palas era ieri letteralmente ’blindato’ per l’occasione: un centinaio gli uomini messi in campo dal questore tra polizia, carabinieri, finanzieri.