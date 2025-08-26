La polizia incastra i ladri dei catalizzatori d’auto

Un rumore metallico, come una sega o un flessibile, e due persone che armeggiavano sotto una Jeep, poco distante dalla farmacia comunale sulla via Adriatica. L’operazione della polizia locale è partita da qui, e ha scoperto un giro di pezzi di ricambio, costosi, rubati alle auto in sosta per poi rivenderli su mercati paralleli. Quando gli agenti hanno ricevuto la prima segnalazione da un cittadino, questi ha raccontato di avere visto due persone attorno a quell’auto, e di avere sentito rumori metallici provenire da sotto il veicolo. L’allarme ha fatto scappare i due, saliti su una station wagon e dileguati in pochi istanti.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno potuto constatare che i due avevano cercato di staccare il catalizzatore, lasciando parti del veicolo a terra probabilmente nella fretta di darsela a gambe per non essere beccati. In città le telecamere sulla viabilità e i targa system sono diversi e i vigli non ci hanno messo molto a trovare la station wagon che si era allontanata nella notte. L’auto è stata identificata in un parcheggio isolato di via Puglia. Isolato, ma non fuori gli occhi elettronici della polizia locale che sul posto si è presentata con gli agenti. I due uomini sull’auto sono stati identificati. Corrispondevano alla descrizione data dal cittadino alla centrale. Inoltre erano sporchi e impolverati come se fossero usciti da sotto un’auto. Nel baule dell’auto c’erano quattro catalizzatori con evidenti segni di taglio, evidentemente asportati ad altrettante vetture. E c’erano anche elettro-utensili utilizzati per staccare i pezzi. I vampiri delle auto avevano colpito diverse volte prima di essere fermati. Dietro ai ladri c’è il mercato di pezzi di seconda mano rubati. Un catalizzatore nuovo ha costi che possono facilmente superare i mille euro, arrivando a cifre ben superiori. Con la recente stretta sulle emissioni delle auto, i catalizzatori sono sempre più importanti e richiesti, attirando anche le attenzioni del mercato dei pezzi rubati.

a.ol.