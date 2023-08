La polizia locale chiude 12 bazar irregolari

Bazar multietnici nel mirino della polizia locale di Bellaria: scatta la chiusura di 12 attività. Ieri mattina gli agenti hanno svolto una serie di controlli nei bazar e nei negozi situati nel centro bellariese. Modalità del tutto inedite per l’operazione denominata ‘BangaBazar’, che ha visto impegnati 6 agenti più un ufficiale della polizia locale, guidati dal comandante Antonio Amato.

Obiettivo dei controlli a tappeto la notifica di 12 ordinanze di chiusura con divieto di prosecuzione "dell’attività di esercizio di vicinato". Il ripristino dei luoghi sarà a carico degli esercenti e la chiusura verrà prolungata fino al pagamento della sanzione da 200 euro nonché (ecco la novità) l’avvenuta rimozione di tutta la merce e degli espositori collocati nella parte eccedente rispetto alla regolare concessione. I controlli sono stati effettuati a seguito dell’eccessiva occupazione abusiva del suolo demaniale antistante i negozi di gran lunga superiore a quella concessa. L’attenzione degli agenti si è rivolta a quei particolari bazar dove si trova in vendita un po’ di tutto, dalla crema solare ai liquori e che sono gestiti da cittadini del Bangladesh.

L’occupazione del suolo pubblico si era intensificata in queste ultime giornate estive quando i commercianti hanno allargato lo spazio di vendita tracimando sulla carreggiata rendendo pericoloso il passaggio dei veicoli e talvolta chiudendolo completamente. I casi più clamorosi si sono registrati nelle vie Pascoli e Adriatico. In quest’ultima alcuni avevano allestito all’interno del negozio un vero e proprio dormitorio dove si riposavano durante la notte. Tutti gli esercenti risultavano in regola con il permesso di soggiorno, ma erano stati sanzionati più volte per la stessa infrazione. Durante i controlli è stato utilizzato anche un cane antidroga per individuare eventuali sostanze stupefacenti che tuttavia non sono emerse.

"L operazione – è il commento del sindaco Filippo Giorgetti – fa parte di un’attività di mesi, che nasce con azioni preventive, proattive e informative. Che vedono coinvolte anche le spiagge, dove quest’anno a fini preventivi gli agenti erano presenti in divisa. Quando questo non basta, anche a tutela di chi si comporta bene, la nostra linea è ricorrere a misure repressive in maniera risoluta rilanciando la sfida del contrasto all abusivismo sul nostro territorio".

"Nonostante il focus sui bazar – aggiunge il comandante Amato – non cala l’attenzione sulla spiaggia dove prosegue il contrasto alla vendita ambulante di materiale contraffatto, che quest’estate ha registrato numeri record quanto a sequestri".