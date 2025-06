La polizia locale in cattedra: lezioni di guida ai bambini

Sono stati oltre 620 quest’anno i bambini delle scuole elementari di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana, che hanno partecipato alle lezioni di educazione stradale condotte dalla polizia locale. Un progetto che si rinnova da molti anni e ha coinvolto gli alunni delle quarte e delle quinte.

I bambini di quarta hanno affrontato la ’prova del pedone’, per imparare a uscire a piedi in sicurezza dalla scuola e affrontare al meglio gli attraversamenti pedonali. Per i bambini di quinta invece la prova pratica in bicicletta, a conclusione del percorso formativo sulla segnaletica stradale e sui comportamenti più corretti da seguire quando si pedala.

Al termine delle lezioni, ai bambini i vigili hanno rilasciato uno speciale patentino, a ricordo dell’iniziativa.