La polizia locale mette i sigilli ad un albergo

Sgombero e sigilli. Dopo essersi visto rigettare dal Tar il ricorso al provvedimento di chiusura che già era stato disposto dal Comune nei confronti di un hotel di Marebello, ora la struttura non si salva. Sono di lunedì i sigilli apposti sull’albergo che lo scorso dicembre era finito nel mirino anche della questura poiché risultava attivo senza autorizzazione nel periodo invernale nonostante fosse privo di impianto di riscaldamento. In quel contesto arrivò da parte del Comune l’immediato provvedimento di chiusura, congelato però come previsto per legge dall’impugnazione del provvedimento da parte dell’hotel in seno al Tar. Nei giorni scorsi però, il Tribunale amministrativo regionale ha rispedito al mittente la richiesta del gestore della struttura di Marebello e il provvedimento è tornato in stato di esecuzione. La polizia locale, quindi, è tornata ad eseguire controlli sull’attività, registrando ancora la presenza di una decina di ospiti nella struttura. L’hotel lunedì scorso è stato quindi sgomberato definitivamente e sono stati apposti i sigilli all’ingresso da parte degli agenti della municipale.