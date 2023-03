La polizia locale trova casa sul lungomare "Un presidio per sicurezza e viabilità"

Il nuovo pop-up in pieno centro sul lungomare Rasi-Spinelli ospiterà, in una sua parte, un nuovo presidio della polizia municipale con almeno una pattuglia di due vigili in servizio durante il giorno per dirigere il traffico in una zona che si annuncia piuttosto complessa durante i prossimi mesi, specie in estate. La sindaca Franca Foronchi annuncia l’importante novità: "Pensiamo che sarà un presidio necessario per un lungomare che in tema di viabilità con i nuovi arredi sarà un’assoluta novità per tutta la città – conferma la prima cittadina – anche perché ci sarà da coordinare pure il trasferimento degli scooter dalla via principale ai nuovi stalli nelle vie limitrofe. Si dovrà coordinare l’arrivo dei bus turistici e dei fornitori delle varie attività, facendo rispettare i nuovi arredi ed appunto la nuova area con i suoi vincoli anche per pedoni e ciclisti". Il nuovo servizio della municipale rappresenta una vera novità per la Regina e per la sua zona a mare, che comunque si presenterà in una veste completamente nuova, grazie appunto al nuovo lungomare. La sindaca apre pure alla possibilità di un’isola pedonale serale, visto che la piazza del lungomare tra passeggiata e carreggiata, tutto sullo stesso piano, potrebbe permetterlo. "Ne stiamo ragionando su un’isola pedonale serale – conferma Franca Foronchi –, ma ne vogliamo parlare con i nostri operatori e capire le loro proposte ed i loro dubbi. Potrebbe essere un valore aggiunto per la città ed il suo turismo ma vorremmo arrivare ad una decisione pienamente condivisa". Il nuovo presidio della polizia municipale in zona mare è stato subito accolto con entusiasmo anche dagli operatori: "Siamo molto contenti di tale decisione – conferma Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato Cattolica – e crediamo che possa essere un valore aggiunto per tutto il quartiere a mare".

Luca Pizzagalli