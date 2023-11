La polizia sgombera l’ex questura. Sorpresi e denunciati sei abusivi

Scatta lo sgombero per gli occupanti abusivi dell’area della nuova questura, dove ieri la polizia di Stato è intervenuta in forze per bonificare la zona a seguito di numerose segnalazioni di frequentazioni da parte di persone dedite a attività illeciti come anche lo spaccio, che si intrufolavano arbitrariamente all’interno della struttura. La situazione di degrado e abbandono, segnalata appunto più volte dai residente della zona, è stata motivo di una crescente preoccupazione per la presenza nell’area di numerosi sbandati, per il cui sgombero ieri si è reso necessario l’intervento della polizia di Stato. Gli agenti hanno quindi effettuato un approfondito controllo di tutta l’area dove si trova l’edificio che avrebbe dovuto ospitare la nuova questura, riscontrando evidenti segni di bivacco e rintracciando quindi all’interno del capannone dismesso sei persone, tutte di origine straniera.

I soggetti identificati all’interno, che vivevano in una situazione di grave degrado, sono stati tutti denunciati per il reato di invasione di edifici e terreni ed allontanati dalla struttura stessa che avevano arbitrariamente occupato. Inoltre, a due dei soggetti rintracciati è stato anche notificato il decreto di espulsione. Al termine delle operazioni di bonifica e controllo la struttura è stata riconsegnata alla proprietà.