La Popolare Valconca fa gola Ecco chi sono i pretendenti

I commissari straordinari Livia Casale e Francesco Fioretto hanno scandito i tempi: entrò metà febbraio chi vorrà acquisire la Banca Popolare Valconca dovrà presentare un’offerta non vincolante. I due professionisti inviati da Bankitalia, assistiti dall’advisor Prometeia, hanno ricevuto nove manifestazione di interesse. Una ‘rosa’ formata da istituti di credito, intermediari finanziari e fondi di investimento pronti ad assicurare un futuro alla banca con quartier generale a Morciano, in amministrazione straordinaria dal primo dicembre. Ma chi sono i pretendenti? Qualche nome è stato anticipato da Il Sole 24 Ore. Dalla Popolare Valconca non filtrano informazioni, ma sull’identikit di alcuni degli operatori coinvolti sembrano esserci pochi dubbi: tra questi risultano esserci Sella, Banca Popolare Puglia e Basilicata, una Bcc, Banco Desio, Cherry Bank, Tyche e fondi stranieri.

I commissari, all’indomani della chiusura dell’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse, pur senza fare nomi erano stati chiari: "L’avviso era rivolto a categorie precise, operatori di mercato dotati di licenza bancaria, intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico bancario e fondi di investimento con esperienza nella partecipazione in istituzioni finanziarie. Tutte le categorie sono rappresentate e più di una banca ha manifestato interesse". Più di una anche le ‘risposte’ alla chiamata dei commissari arrivate dall’estero. C’è poi il nodo Blu Banca, dopo che i soci della Popolare Valconca hanno bocciato la fusione portando di fatto l’istituto di credito morcianese al commissariamento.

"Blu Banca tra i nove pretendenti? Non possiamo dirlo, per una questione di riservatezza" avevano risposto i commissari Casale e Fioretto alla chiusura dell’avviso pubblico. Da capire, dunque, se i laziali torneranno in gioco oppure no.

I tempi, si diceva. Entro metà febbraio sono attese le offerte non vincolanti, poi ci sarà una prima scrematura: verrà creata una short list con non più di cinque operatori e i selezionati verranno ammessi a una virtual data room per entrare nel merito dei numeri e procedere a un’offerta vincolante. Un percorso, quest’ultimo, che dovrebbe concludersi entro la fine di marzo. Quando il futuro della Popolare Valconca sarà più chiaro.

Giuseppe Catapano