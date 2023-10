La popolazione nel 2042. Più vecchi, meno bambini. Aumentano gli immigrati

Più anziani e più soli. Bambini in calo. Rimini è la sola provincia che aumenta i propri abitanti in Romagna. Soprattutto ’grazie’ alle immigrazioni. Si alza la percentuale di over 65 che passa dagli 80mila di oggi ai 105mila del 2042. Il che significa più servizi sanitari. Più servizi per gli anziani. Cala in prospettiva la popolazione scolastica di circa il 12 per cento in 20 anni. A disegnare possibili scenari futuri, con le proiezioni demografiche dal 2012 al 2042, è il settore statistica dell’Emilia Romagna, su dati Istat e della stessa Regione.

Quanti saremo, e soprattutto come vivremo, nel 2042? Una data che sembra lontana, ma che ’dista’ meno di vent’anni. La popolazione del Riminese, che nel 2012 era di 329.139 residenti (quelli ufficialmente registrati) nel 2021 è salita a quota 340.193. E la previsione per l’anno 2042 è quella di un trend ancora in aumento: 348.838 abitanti ’previsti’. Nel trentennio considerato risultano invece in calo le province di Forlì - Cesena e Ravenna (e, in Emilia, Ferrara, in crescita invece le altre emiliane). Oltre a quello di riferimento nella proiezione sono inseriti anche altri scenari, come quello per l’alta fecondità, per il quale nel 2042 la provincia di Rimini arriverebbe ad una popolazione totale di 352.969. Interessanti anche gli scenari dell’alta sopravvivenza con una popolazione totale di 358.112 e quello che fa una proiezione senza migrazioni nel quale si prevedono, sempre al 2042, 294.080 cittadini. "Sono dati molto interessanti – dichiara Anna Montini assessora alla statistica - Rimini si conferma come città potenzialmente molto attrattiva, in quanto anche nello ’scenario di riferimento’ il trend delle proiezioni per la nostra Provincia, al 2042, conferma un aumento dei residenti mentre per altre città della regione si evidenziano trend decrescenti. Tutto questo porta a fare importanti riflessioni sulle strategie di pianificazione e decisionali, con diverse riconfigurazioni dei servizi per i cittadini partendo da questi risultati. Dati importantissimi che sono strategici per le future programmazioni delle politiche locali".

L’incremento – all’insegna dell’invecchiamento – del numero dei residenti mette sul tappeto, già da ora, il tema del potenziamento di servizi e funzioni: sanità innnanzitutto, ma anche viabilità, assistenza familiare e domiciliare agli anziani, rete di sostegno per le famiglie. Ma anche il tema della sicurezza, particolarmente sentito dalle cosiddette ’fasce deboli’.

Mario Gradara