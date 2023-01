La popolazione torna a salire, boom di single

Boom di single e una popolazione che a Rimini torna a crescere. Dopo il 2020 e il 2021 contraddistinti dalla pandemia che ha cambiato volto non solo alla quotidianità ma anche al tessuto sociale, il numero di riminesi torna a crescere con 110 residenti in più, portando la cifra complessiva a 150.305. Diversi gli indicatori con il segno più a partire dalle nascite. Il 2021 aveva portato ai minimi storici i fiocchi azzurri e rosa. Nell’anno appena concluso si è tornati a vedere rosa, sul futuro, e le nascite ne hanno giovato. Trentuno bimbi in più per un totale di 956 nascite nei dodici mesi. I piccoli maschietti sono stati dieci in meno rispetto all’anno precedente, ma a compensare ci hanno pensato i fiocchi rosa con 41 nascite in più. Cresce il numero dei nascituri, ma torna ad aumentare anche quello dei decessi, 70 in più rispetto al 2021. Se infine il saldo della popolazione è comunque in aumento questo lo si deve all’immigrazione. Ma attenzione, non si tratta di quella proveniente da altri paesi, comunitari o extraeuropei. L’impatto maggiore arriva dai migranti italiani, cittadini che scelgono Rimini per stabilirsi. Molti di questi provengono dalla provincia riminese, ben il 24%, e poco più della metà dal resto della regione. Tant’è che gli italiani che hanno deciso di trasferirsi a Rimini prendendo la residenza sono stati 2.913, mentre gli stranieri in arrivo si sono fermati a 1.575. Guardando a chi è giunto da oltre confine, gli albanesi restano i più numerosi con 1455 unità. Seguono gli ucraini quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente passando da 52 a 140, una cifra su cui pesano le conseguenze del conflitto scoppiato sul finire del febbraio scorso.

Dopo gli anni della pandemia che avevano visto una forte contrazione della migrazione giunta dall’estero, nel 2022 i numero sono tornati ad aumentare passando da 813 a 1.120.

Il saldo complessivo della popolazione torna così a salire, ma la fotografia della società riminese continua a mostrare una comunità sempre più vecchia, dove le nascite non riescono a compensare i decessi e i pensionati sono sempre di più. Basti pensare che l’età media della popolazione è arrivata a 46,41 anni, il dato più alto di sempre. Non sorprende che la fascia d’età più numerosa sia quella tra i 40 e i 64 anni con 57.007 riminesi, ben il 38% della popolazione. I giovani fino a 14 anni rappresentano, invece, appena il 12% del totale.

Ed eccoci alle famiglie. quelle composte da una sola unità, i single, sono aumentati sensibilmente con 653 nuovi nuclei. E’ la tipologia di nucleo famigliare più numeroso, ben il 38,65%, dovuto anche il crescente numero di anziani. Non a caso sono 10.610 le persone con più di 65 anni che vivono da sole. In numeri si tratta di 10.610 persone. In generale i nuclei famigliari crescono di 592 unità. Quelle italiane aumentano di 512 unità, molto di più di quelle straniere, appena 4, e quelle miste che hanno comunque segnato un +76. Infine i centenari. Sono in tutto 55, di cui 47 donne, due in meno rispetto al 2021, ma 16 in più rispetto al 2019.

Andrea Oliva