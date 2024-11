La Porsche rubata riappare in Abruzzo

E’ scomparsa nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì da San Marino, rubata al suo proprietario da almeno tre ladri che in precedenza avevano visitato altre due abitazioni. E’ riapparsa nel pomeriggio del 31 ottobre ad alcune centinaia di chilometri di distanza, nelle strade di Spoltore (in provincia di Pescara), dove i conducenti hanno dato vita ad un rocambolesco inseguimento con le pattuglie della polizia locale. Si tratta della Porsche Panamera sottratta nei giorni scorsi da alcuni malviventi che si sono intrufolati in un appartamento del Titano. Qui hanno rinvenuto, in un borsello, le chiavi di due vetture posteggiate nel cortile: la Porsche, appunto, e anche un Land Rover. Sono saliti a bordo di entrambi i veicoli e si sono dati alla fuga. Il Land Rover è stato però abbandonato nel territorio sammarinese e ritrovato poco dopo dalla Gendarmeria. Della Porsche si sono invece perse completamente le tracce: i ladri, con ogni probabilità, hanno oltrepassato il confine di Dogana e hanno imboccato l’autostrada A14, sparendo nel nulla. Qualche ora dopo però il bolide è riapparso in provincia di Pescara, nelle strade del paese di Spoltore. A notarla sono stati gli agenti della polizia locale che hanno intimato immediatamente l’alt al guidatore e alla persona che si trovava con lui sul sedile del passeggero.

La Porsche era stata segnalata dal sistema di videosorveglianza comunale, che ha individuato, la targa tra quelle presenti nel data base dei veicoli sottratti e per questo ricercati in tutta Italia. Anziché fermarsi, il conducente della supercar ha però ingranato la marcia e si è dato alla fuga sfruttando tutta la potenza del motore. I vigili non si sono arresi e si sono lanciati all’inseguimento dell’auto rubata, accendendo le sirene. Tra manovre azzardate e sorpassi da brivido, l’inseguimento è andato avanti per alcuni minuti davanti agli occhi sbalorditi dei passanti. Alla fine la Porsche è riuscita a dribblare la pattuglia della polizia locale e si è diretta a tutta velocità verso Montesilvano Colle nonostante i tentativi di sbarrare la strada ai fuggitivi. Le ricerche proseguono anche se, da giovedì pomeriggio, non si sono registrate altre segnalazioni. Sul Titano le indagini sono condotte dalla Gendarmeria, che ha ricostruito la notte di furti in abitazione. Tre quelle colpite dai soliti ignoti, che nei primi due casi non hanno avuto molta fortuna dovendo accontentarsi di pochi spiccioli. Nella terza casa hanno invece fatto il ‘colpaccio’ trovando le chiavi delle due auto