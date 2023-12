La porta nel parco e la violenta. Sotto accusa campione di karate

Avrebbe convinto una ragazzina, all’epoca 15enne, a seguirlo fino ad una zona appartata del parco Marecchio, e lì l’avrebbe obbligata con la forza ad avere un rapporto sessuale. A dover rispondere dell’ipotesi di violenza sessuale, aggravata dalla minore età della presunta vittima, è un 21enne straniero. L’indagato è un giovane atleta, tesserato di una società sportiva riminese, che pratica l’arte marziale del full-contact karate a livello semi-professionistico. Nei suoi confronti il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 27 marzo davanti al gup del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. Il giovane, accusato dalle dichiarazioni della ragazza che ha confermato la sua versione durante il recente incidente probatorio, è difeso dall’avvocato Gianluca Tencati. L’episodio contestato risale all’agosto del 2021. A quel tempo l’indagato, che era arrivato in Italia da alcuni mesi e aveva da poco compiuto 18 anni, aveva intrecciato una relazione sentimentale con la minorenne, anche lei di origine straniera. I due si erano conosciuti in stazione, essendo entrambi pendolari e, nonostante le barriere linguistiche, avevano iniziato a frequentarsi. Insieme erano andati a prendere un caffè, poi in spiaggia e in altri locali, sempre continuando a scambiarsi messaggi e telefonate. Fino a quando, un pomeriggio, l’atleta l’aveva convinta a recarsi insieme a lui in una zona appartata del parco Marecchia. Lì, stando alla ricostruzione compiuta dalla polizia giudiziaria, avrebbe iniziato a toccarla nelle parti intime, e poi si sarebbe denudato. Il tutto in pieno giorno, in una zona della città molto frequentata. Il ragazzo, a quel punto, le avrebbe tolto i vestiti di dosso e sarebbe andato avanti ad abusare della minore, nonostante quest’ultima l’avesse più volte implorato di smetterla. Dopo quell’episodio, i due avevano continuato a sentirsi, benché in maniera meno frequente. La storia era emersa a distanza di alcuni mesi, durante un colloquio della ragazzina con un assistente sociale. La giovane aveva descritto minuziosamente quella giornata di agosto nel parco e i presunti abusi che sarebbero stati commessi su di lei. Spingendo quindi l’assistente a rivolgersi alle forze dell’ordine. Da lì è partita la denuncia che ha innescato l’indagine e i successivi accertamenti. L’indagato ha già avuto modo di fornire la sua versione dei fatti nel corso degli interrogatori alla presenza del suo avvocato. Respinge le accuse, sostenendo che quello consumato con la ragazzina sia stato un rapporto consenziente, avvenuto nell’ambito di una relazione sentimentale, e di non avere esercitato su di lei alcuna pressione.