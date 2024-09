La Posada passa di mano. Dopo 43 anni i Bucci cedono l’attività alla famiglia Rinaldi

La Posada ha un nuovo proprietario. Lo storico ristorante riminese, fondato nel 1981 e gestito fino ad oggi dalla famiglia Bucci, passa nelle mani di una nuova dinastia della ristorazione: i Rinaldi. Con una cerimonia nella storica sede dell’azienda Rinaldi si è ufficialmente concluso il passaggio di proprietà di una delle più storiche attività di ristorazione del territorio riminese. Il locale, al numero 31 di viale Toscanelli, è nato 43 anni fa come un piccolo ristorante locale specializzato nella cucina romagnola e negli anni è diventata un locale simbolo a Rimini. Ora per la Posada e per la famiglia nuova gestione inizia una nuova avventura. I Rinaldi portano dietro di sè una lunga tradizione nel campo ella ristorazione e dell’intrattenimento sul territori o romagnolo. Il passaggio di proprietà è stato siglato i primi giorni di settembre. "Dopo quattro decenni di gestione abbiamo deciso che era giunto il momento di passare il testimone a qualcun altro che condividesse i nostri stessi valori - dichiarano i Bucci -. Potendo garantire un futuro luminoso alla nostra amata Posada".

In virtù di una convergenza di storie e visioni, il cambio di proprietà non comporterà significativi cambiamenti nell’identità del ristorante. "La nostra priorità è quella di offrire una transizione senza intoppi – continuano i vecchi gestori –. Vogliamo che si mantenga inalterata la fiducia che è stata riposta in noi per decenni". Con il passaggio di testimone tra la famiglia Bucci e la famiglia Rinaldi si chiude un capitolo importante della storia della ristorazione romagnola, ma se ne apre subito un altro, ricco di promesse, nuove energie e potenzialità. "Per noi è un vero onore continuare questa tradizione – fa sapere Cristina Rinaldi –. Il nostro obiettivo sarà quello di preservare l’eredità di eccellenza che questa azienda rappresenta, portando allo stesso tempo nuove idee e strategie per affrontare le tante sfide del futuro".