La Postale arresta due pedofili

Un dipendente regionale e un medico. Sono questi due insospettabili che nei giorni scorsi la polizia Postale di Rimini ha arrestato sul territorio della provincia di Ravenna. Gli agenti riminesi sono stati infatti coinvolti in una più ampia indagine – coordinata da Bologna – che ha portato a indagare sette persone in tutto su tutto il territorio regionale. Due di queste, quelle arrestate dalla Postale riminese nel Ravennate, sono finite in carcere poiché gli agenti avrebbero trovato nei dispositivi mobili degli indagati materiale pedopornografico in grande quantità. In un caso si parlerebbe addirittura di oltre 44mila file tra foto e video che ritraggono minori in contenuti sessuali espliciti. Gli arresti ieri sono stati convalidati.