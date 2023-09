La Prefettura traslocherà nell’ex caserma Giulio Cesare

Nella Cittadella della Sicurezza che sorgerà nell’ex Caserma Giulio Cesare troverà spazio anche la Prefettura. Lo ha detto l’assessore Roberta Frisoni l’altra sera in consiglio rispondendo a una interrogazione di Loreno Marchei della Lega. "Il Demanio conta di completare nel 2027 i lavori – ha spiegato Frisoni –. L’intervento costerà circa 60 milioni". Mercoledì via ai lavori di demolizione degli stabili, che termineranno entro l’anno. Poi il Demanio lancerà un concorso di progettazione.

La Cittadella della Sicurezza occuperà un’area di 70.000 metri quadri dove troveranno spazio le sedi delle forze dell’ordine che attualmente sono in "locazione passiva". Si tratta di Polizia di Stato con Questura e Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali e del Nucleo Investigativo Reparto Operativo. Nella ex Caserma traslocherà anche la Prefettura, oggi in via IV Novembre di fronte al Duomo, con costi di affitto importanti. Nella Cittadella sarà anche ospitato il personale delle forze dell’ordine. "Un aspetto importante – commenta Marchei –, insieme alla dotazione di parcheggi in un’area fortemente urbanizzata, e vicina allo stadio e al centro studio Colonnella". Nel confronto con il Demanio, che è tuttora in corso, Palazzo Garampi ha avuto modo di evidenziare anche criticità da risolvere a partire da temi come viabilità, parcheggi e verde.