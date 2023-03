La premier arriverà a Rimini in aereo

Sarà un Palacongressi ’blindato’, venerdì, per l’arrivo di Giorgia Meloni. La premier arriverà a Rimini in aereo, in tarda mattinata. Dal ’Fellini’, la scorta l’accompagnerà fino al Palas, dove ci sarà un servizio d’ordine formato da oltre 50 persone tra poliziotti e carabinieri. Stando a quanto trapelato fin qui, la Meloni ripartirà da Rimini poco dopo la fine del suo intervento al congresso della Cgil. Non sono previste altre tappe in città, oltre a quella del Palas. Probabile che la presidente del consiglio incontri una delegazione locale di parlamentari, dirigenti e consiglieri di Fratelli d’Italia: dovrebbe farlo sempre al Palacongressi, subito dopo il suo discorso. Decine gli uomini delle forze dell’ordine impegnati al Palas anche negli altri giorni del congresso.