"La Preziosa Vita Umana: Un Monito Spietato"

Cavriani

Due sciagure che lasciano non solo turbati, sgomenti. Ogni anno la circolazione sulle strade costa quanto una delle più sanguinose battaglie di guerra. Di fronte a certe cifre, ci si domanda: "Ma quanto vale una vita umana?". Si riflette sul lungo cammino della civiltà e oggi appare più preziosa che in passato. Eppure, ci si mette al volante di un’auto e questa premessa è dimenticata e annullata in un oscuro istinto di autodistruzione. Si rischia la vita in un sorpasso azzardato, in un momento di distrazione con la stessa indifferenza con cui si getterebbe sul tappeto verde un gettone da un euro. Cerchiamo di non dimenticare, ogni volta che schiacciamo l’acceleratore inebriandoci del senso di una illusoria potenza, la lunga fila di corpi senza vita che ogni anno si allinea sul ciglio delle nostre strade. Il monito è spietato, ma indispensabile.