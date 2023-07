La prima bagnina trans in Italia "Così ho salvato una donna in mare, non ho paura a dire quel che sono" Sofia Scarparo, 26 anni, ha raccontato la sua storia: "Mi sento integrata e devo ringraziare i colleghi". Ieri a Riccione ha tratto in salvo una pensionata che stava rischiando di annegare: è già un’eroina . .