La prima balera nata a Bellaria

Potrebbe diventare un ulteriore motivo di attrazione turistica. Ma per ora - e succede da tanti, troppi anni - non si muove niente. Eppure è abbastanza noto che a Bellaria, nella zona della vecchia pescheria di via Mediterraneo, è sorta quella che probabilmente è stata la prima balera di liscio della storia. Il ’Padiglione Brighi’. A inizio Novecento il celebre violinista Carlo Brighi, in arte ’zacloin’ (che sarà anche tra i musicisti di Secondo Casadei) residente nella vicina località di Fiumicino, aveva aperto il suo locale. Dove si ballava col liscio delle origini. Oggi non c’è una targa per ricordarlo.

m.gra.