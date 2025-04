‘La prima coccola’ e il supporto alla terapia intensiva neonatale

Come nasce un’associazione? Questa è la storia della nostra compagna di classe Mia e di sua mamma Barbara che ha dato origine all’organizzazione di volontariato ‘La prima coccola’ che aiuta la terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini. Barbara ci ha raccontato che quando era incinta di 6 mesi ha avuto un problema di salute, Mia è nata con 3 mesi di anticipo e pesava 780 grammi, meno di un pacco di zucchero. È rimasta per 3 mesi nel reparto neonatale. Questo evento ha segnato in maniera importante le loro vite.

Dal 2014, insieme ad altre famiglie che avevano vissuto un’esperienza simile, Barbara ha fondato l’associazione con lo scopo di aiutare i bimbi nati prematuramente e le loro famiglie.

Che cosa fa in particolare l’associazione? "Organizza eventi, fa banchetti vendendo uova di Pasqua, bomboniere e gadget per la raccolta fondi che serve a comprare macchinari per le cure dei bimbi, chiamare la psicologa o l’ostetrica che vanno a casa delle famiglie per aiutare ad accudire bimbi così piccoli, comprare del materiale che in ospedale scarseggia come dei ciucci piccoli, dei vestiti piccoli o altro utile per la crescita. Si occupa anche dell’accoglienza delle famiglie che vengono da fuori. In questi anni abbiamo sviluppato molti progetti di aiuto".

Barbara, perché dedica tanto tempo gratuitamente per questa attività? "È un modo di dire ‘grazie’ per quello che ho ricevuto. Quando ero ricoverata i medici e gli infermieri si sono presi cura della nostra famiglia. Il reparto della terapia intensiva neonatale di Rimini è il terzo in Italia per le cure che hanno e per il fatto che permettono a genitori di poter entrare 24 ore al giorno. Per questo motivo arrivano molte famiglie anche da fuori. Nascono bambini pretermine anche di 23 o 24 settimane che pesano 450 grammi. Le cure di cui hanno bisogno sono tante".

Classe V B Carpignola