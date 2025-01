La prima del film di Pisu al Concordia

San Marino si prepara a un evento speciale: la prima del film ‘Tornando a est’ diretto da Antonio Pisu e prodotto da StradeDelEst. La proiezione si terrà giovedì 13 febbraio alle 21 al Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore. ‘Tornando ad Est’ è la seconda di tre pellicole girate nel 2024 a San Marino con il sostegno della segreteria di Stato al Turismo all’interno del progetto di promozione del cine-turismo. Il film, ambientato nel 1991, racconta le avventure di tre amici, Pago, Rice e Bibi, (interpretati da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini) che, dopo un viaggio in Romania, tornano alla loro quotidianità a Cesena. Mentre Pago lavora come guida turistica e frequenta spesso San Marino, Rice è impiegato in una piccola banca e Bibi intrattiene una corrispondenza epistolare con Yuliya, una giovane bulgara che non ha mai incontrato.